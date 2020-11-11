Уфа, , 10:11 — REGNUM Два человека скончались в результате дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло ночью в Иглинском районе. На 1542 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск произошло столкновение автомобиля «Renault Megane», за рулем которого находился 22-летний водитель и встречного грузового автомобиля «Man» под управлением 24-летнего мужчины.

Сообщается, что водитель и 19-летняя пассажирка «Renault Megane» получили не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.