Соледар, ДНР, , 10:11 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 11 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на юге ДНР украинские силовики применили станковые гранатомёты (АГС), крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В районе посёлков Пески и Водяное наблюдатели зафиксировали проведение инженерных работ на позициях украинских силовиков, добавили в представительстве.

Напомним, сутками ранее в ДНР также зафиксировали три случая нарушения перемирия со стороны ВСУ.

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