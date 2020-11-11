Соледар, ДНР, 11 ноября 2020, 10:11 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 11 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на юге ДНР украинские силовики применили станковые гранатомёты (АГС), крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
В районе посёлков Пески и Водяное наблюдатели зафиксировали проведение инженерных работ на позициях украинских силовиков, добавили в представительстве.
Напомним, сутками ранее в ДНР также зафиксировали три случая нарушения перемирия со стороны ВСУ.
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