Кабул, , 10:00 — REGNUM В результате крушения двух военных вертолетов в Афганистане погибли десять человек. Об этом 11 ноября сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местных властях.

По их информации, крушение двух вертолетов Афганской национальной армии произошло в ночь на 11 ноября во время посадки в уезде Хесарак в провинции Нангархар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Атырау.