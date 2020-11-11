Токио, , 09:48 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы сейсмологами у берегов японских островов Кадзан. Об этом 11 ноября сообщает геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр землетрясения был расположен на расстоянии 1 тыс. км от города Татеяма, где проживает около 50 тыс. человек и который находится на острове Хонсю. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

При этом информация о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии.