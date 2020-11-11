Уфа, , 09:44 — REGNUM Несчастный случай, в результате которого погиб тракторист, расследован гострудинспекцией Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Иглинском районе 8 сентября текущего года 57-летний тракторист ООО «Агротех» на территории МТМ в д. Ленинское ремонтировал трактор. После запуска двигателя автотранспортное средство резко тронулось с места. В результате мужчина, стоящий на крыле трактора, упал под его колёса. Тракторист получил не совместимые с жизнью травмы.

По словам сотрудников гострудинспекции региона, во время ремонта коробка передач трактора не была поставлена в нейтральное положение, автотранспортное средство не было поставлено на стояночный тормоз, а под колёса не были подставлены противооткатные упоры.

Отмечается, что тракторист не прошел необходимый инструктаж по охране труда. Специалисты также выявили нарушения при обучении работников по охране труда на предприятии и обеспечении их средствами индивидуальной защиты. Выявлены и другие нарушения.

Сообщается, что по данным фактам были возбуждены административные производства. Документы направлены в следственный комитет по региону.