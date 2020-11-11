Воронеж, , 09:37 — REGNUM Ходатайство об аресте Антона Макарова, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже, поступило в Воронежский гарнизонный военный суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 11 ноября.

«В Воронежский гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам второго военного следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу военнослужащему по призыву войсковой части 45 117 рядовому Макарову Антону Михайловичу», — сообщили в суде.

Макаров подозревается в совершении убийства двух и более лиц и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже рядовой срочной службы напал на офицера с топором. Затем он открыл стрельбу, убив двоих и ранив одного сослуживца. После этого он скрылся. Его задержала полиция спустя несколько часов уже в 50 м от Воронежа. Военные основной версией поступка подозреваемого назвали «нервный срыв».

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