Заиграевский район, Бурятия, , 09:32 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла накануне, 10 ноября в посёлке Заиграево.

По предварительным данным, в тот день погибшая играла во дворе частного дома, где проживала вместе с родителями. Мать в этот момент находилась дома, занимаясь хозяйственными делами, а отец ушёл в гости к другу.

«Когда отец вернулся домой, то во дворе дома обнаружил дочь лежащей возле будки беспородной собаки, которую семья держала на цепной привязи для охраны территории дома», — рассказали в следствии.

Отмечается, что ранее девочка не раз играла с собакой, а та никогда не нападала на неё. Семью правоохранители также характеризовали положительно. В рамках проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

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