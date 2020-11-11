Красноярск, , 09:07 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники регионального УФСБ и Росгвардии пресекли деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения «Джамаат Ансаруллох» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе краевого УФСБ.

Установлено, что восемь студентов одного из красноярских университетов на религиозных сборах «обсуждали и оправдывали деятельность боевиков». Также функционеры движения проводили регулярную идеологическую обработку членов группировки через мессенджеры.

Средства связи были изъяты, фигуранты задержаны. Их депортировали в государства, гражданами которых они являются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 47-летняя женщина предстанет перед судом за финансирование терроризма.

Читайте также: В Оренбуржье завершилось расследование дела о финансировании терроризма