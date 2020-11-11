Кельце, , 08:59 — REGNUM Вечером, 10 ноября, в Кельце (Польша) произошел крупный пожар в 8-этажном жилом доме, который находится на улице Пилсудского. Об этом передает Polskie Radio 24.

По информации дежурной в городе спасательной части, пожар произошел в хозяйственном помещении, расположенном возле входа в один из подъездов. Прибывшие спасатели эвакуировали около 30 человек — жителей данного дома.

«Пожарные эвакуировали жителей всего подъезда, находящихся на момент возгорания в доме, и заблокировали вход в подъезд. Пожар возник в подвальном помещении одного из подъездов этого дома. Там хранились вещи, необходимые для хозяйства — лопаты, грабли и т.д. Само помещение небольшое — площадью около четырех квадратных метров», — сообщили в местной спасательной части.

После тушения оказалось, что в помещении находился газовый баллон. Пожарные говорят, что именно он мог стать причиной возгорания. В настоящее время пожар ликвидирован, жители дома возвратились домой.