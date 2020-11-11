Конакри, , 09:00 — REGNUM Атаку на судно, предназначенное для перевозки жидких химических веществ JANE и идущее под флагом Маршалловых островов, совершили пираты в Гвинейском заливе. Об этом 11 ноября сообщает портал Dryad Global, который специализируется на вопросах морской безопасности.

Уточняется, что пираты в данный момент пытаются провести высадку на судно, находящееся на расстоянии 70 морских миль в юго-восточном направлении от бенинского порта Котону.

При этом количество членов экипажа судна и их национальная принадлежность не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Гвинейском заливе пираты атаковали танкер NAFELI П, который шёл под флагом Панамы.