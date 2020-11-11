Кабанский район, Бурятия, , 08:47 — REGNUM Первый в нынешнем сезоне трагический случай на льду зарегистрирован в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, накануне в местности Истоминский сор мужчина проигнорировал предупреждающие знаки и вышел на неокрепший лёд для рыбной ловли.

«Провалившись под лёд, мужчина оставался на поверхности воды, где был обнаружен очевидцами. К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд БПСО МЧС России, однако до приезда спасателей мужчина без признаков жизни был вызволен на берег очевидцами», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели напомнили, что безопасно человек может ходить по льду толщиной не менее 7 см. При этом структура льда должна быть плотной, белого цвета.

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