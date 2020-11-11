Южно-Сахалинск, , 08:47 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 11 ноября был похищен депутат городской думы от «Справедливой России» Александр Анистратов.

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Сообщение о происшествии сначала появилось в телеграм канале «ЧП Сахалин». Затем депутат сам подтвердил своё похищение РИА «Сахалин-Курилы».

Утром в автомобиль к депутату залез неизвестный мужчина. Он угрожал ножом, связал Анистратова и вывез за город. Сообщается, что там состоялся серьёзный разговор, подробности которого пока не известны. Похититель высадил потерпевшего из автомобиля и скрылся на нём.

Анистратов написал заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы возбуждено в Ивановской области в связи с удержанием людей на территории сельского храма.