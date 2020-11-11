Красногвардейский район, , 08:06 — REGNUM В Красногвардейском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. С моста в реку упал легковой автомобиль, сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП в Оренбуржье УМВД по Оренбургской области

Извлечённый из реки автомобиль УМВД по Оренбургской области

По оперативным данным, авария произошла на первом километре автодороги Пушкинский — Старобогдановка Красногвардейского района. Известно, что за рулем машины находилась 28-летняя женщина. Она не справилась с управлением, и автомобиль протаранил барьерное ограждение моста через реку и упал в водоем.

В результате ДТП водитель скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.