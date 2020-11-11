Иркутск, , 07:10 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 592 человек, причём вновь поставлен «рекорд» — 18 человек скончались за последние сутки. Об этом 10 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Ещё 125 человек с подтверждённым SARS-CoV-2 скончались от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 290 человек (+258 за последние сутки). Госпитализированы 4654 пациента (+109 за последние сутки). Выздоровели 21 196 пациентов (+280 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный «рекорд» с 18 погибшими пациентами Приангарье поставило 6 ноября и 10 ноября. А на 9 ноября число умерших достигло 556 человек, 12 человек скончались за одни сутки.

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