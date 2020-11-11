Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM В Бурятии вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 скончались шесть человек.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике достигло 259 человек. В стационарах остаются на лечении более 2,2 тыс. пациентов, в том числе 29 детей. 105 больных в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, 55 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2642 коек, занято — 2219, свободно — 423 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,9%», — добавили в оперштабе.

Добавим, за сутки выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом, а число заразившихся за весь период эпидемии достигло 14,1 тыс. человек. Из них к настоящему времени выздоровели более 9,1 тыс. пациентов, в том числе 267 за последние сутки.

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