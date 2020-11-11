Биробиджан, , 05:29 — REGNUM В селе Пронькино Еврейской автономной области ночью 11 ноября сгорел частный жилой дома. После того, как пожар удалось потушить на месте ЧП были обнаружены три трупа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о возгорании поступило от очевидцев, увидевших дым и пламя, в 02:04 по местному времени.

К моменту приезда на место происшествия огнеборцев пожаром была охвачена вся площадь одноэтажного дома. После того, как огонь удалось локализовать в одной из комнат были обнаружены трупы двух мужчин 1953 и 1964 годов рождения и женщины 1979 года рождения.

Предварительно рассматриваются две версии случившегося — неосторожное обращение с огнём при курении или нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Порецком районе Чувашии сегодня, 10 ноября, в результате возгорания жилого дома погибли две женщины и двое мужчин.