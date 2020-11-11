Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM Заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а именно восьмилетнего ребёнка от укусов собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Выяснилось, что в августе и сентябре 2020 года в учреждение обращался гендиректор АО «Камчатская мельница». Он жаловался на агрессивных бездомных собак, которые находились в районе морского порта. Следствие считает, что женщина рассмотрела жалобы ненадлежащим образом. Она не проконтролировала приняты ли меры по отлову собак.

«Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, табельное оружие пришлось применить полицейскому, чтобы спасти жителей Башкирии от нападения волка. Ночью полицейские Белорецкого района получили информацию о том, что на 60-летнего жителя деревни Азнагулово во дворе его дома напал волк и укусил мужчину за ногу.