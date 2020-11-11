Владивосток, , 04:45 — REGNUM На Дальнем Востоке выявлены форекс-дилеры, которые осуществляли свою деятельность без лицензии Банка России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

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Чёрные форекс-дилеры работали без офисов и осуществляли свою деятельность в интернете. Жители Дальнего Востока переводили крупные суммы денег, думая при этом, что совершают торговые операции на рынке форекс.

«Опасаясь за свои деньги, люди сначала переводили от 50 до 100 долларов США, совершали сделки и зарабатывали первые небольшие деньги. Им давали вывести часть денег или даже всю сумму, что убеждало людей в легальности компании, и они вносили уже от 1 до 11 тысяч долларов. Тем, у кого таких денег не было, предлагали кредит. Когда человек проигрывался, с него требовали долг, который был оформлен по фальсифицированным документам ликвидированной кредитной организации», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в дальневосточных регионах осуществляли деятельность 56 нелегальных кредиторов и четыре финансовые пирамиды. Их выявило региональное главное управление Банка России. Больше всего чёрных кредиторов за девять месяцев 2020 года было выявлено в Приморском крае — 20. На втором месте Хабаровский край — 12, на третьем Якутия — 11.