Владивосток, , 04:25 — REGNUM В дальневосточных регионах осуществляли деятельность 56 нелегальных кредиторов и четыре финансовые пирамиды. Их выявило региональное главное управление Банка России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

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Больше всего чёрных кредиторов за девять месяцев 2020 года было выявлено в Приморском крае — 20. На втором месте Хабаровский край — 12, на третьем Якутия — 11. В Амурской области нелегально работали шесть кредиторов, на Сахалине — пять, на Колыме — два.

Также обнаружены действующие финансовые пирамиды. Здесь лидером стала Якутия, где выявили сразу две действующие финансовые организации. По одной пирамиде работали в Приморском и Хабаровском краях.

Сотрудники банка передали все материалы в контролирующие органы, в том числе в МВД, ФНС и ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане различные финансовые организации обманули 17 тыс. человек на общую сумму 21 млрд тенге ($48,6 млн). Мошенники обманывали людей под видом ломбардов. Органы прокуратуры проверили деятельность 350 ломбардов и онлайн-кредиторов.