Биробиджан, , 06:27 — REGNUM В Еврейской автономной области (ЕАО) при пожаре в частном жилом доме в селе Пронькино погибли три человека. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в селе Пронькино Биробиджанского района поступило в дежурную часть в 02:04 по местному времени. Прибывший на место пожарный расчёт обнаружил, что пламенем охвачен одноэтажный деревянный дом, у которого уже загорелась крыша.

«Локализовав огонь, звено газодымозащитной службы приступило к разведке внутренних помещений. В одной из комнат обнаружены три человека без признаков жизни (двое мужчин 1953 и 1964 г.р. и женщина 1979 г.р.)», — говорится в сообщении ведомства.

Тушение пожара, в котором принимали участие пять человек и одна единица техники, продолжалось более двух с половиной часов.

В настоящее время на месте трагедии работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району и Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Порецком районе Чувашии в результате возгорания жилого дома погибли две женщины и двое мужчин.

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