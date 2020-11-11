Бразилиа, , 01:14 — REGNUM 12 заключенных сделали подкоп и сбежали из тюрьмы на юге Бразилии, сообщает пресс-служба полиции бразильского штата Парана.

Сообщается, что полицейским удалось сразу же после побега поймать пятерых заключенных. Остальным пока удалось скрыться. Отмечается, что это уже второй случай побега в тюрьме Пато-Бранко — предыдущий произошел 10 августа.

«Мы считаем, что у них были сообщники, например, рывшие тоннели», — заявил представитель полиции.

Местные власти уже объявили тревогу и начали поиск сбежавших заключенных.