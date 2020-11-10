Дмитров , Московская область, , 19:31 — REGNUM Об аресте Гагика Эвояна, совладельца компании— производителя мороженого «Чистая линия», за незаконную охоту на оленей пишет 10 ноября газета «Коммерсантъ».

Также по обвинению в браконьерстве арестованы двое знакомых Эвояна. Решение принял Дмитровский городской суд Московской области. Все трое фигурантов отправлены в СИЗО.

Отмечается, что ущерб охотничьим ресурсам страны от убийства браконьерами четырёх оленей превысил 40 тысяч рублей.

Ранее жители деревни Быково сообщили в полицию об охоте на оленей. Правоохранители задержали троих злоумышленников.

При обыске у Эвояна найдено около десяти единиц гладкоствольного и нарезного оружия. Туши обитых оленей обнаружены в микроавтобусе-рефрижераторе с логотипом «Чистая линия» для перевозки мороженого.