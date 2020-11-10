Киев, , 19:27 — REGNUM В городе Волноваха («украинская» часть бывшей Донецкой области) сегодня, 10 ноября, на территории предприятия произошел взрыв неизвестного предмета, как минимум два человека получили травмы.

Об этом сообщает украинская полиция, которая контролирует эту часть Донбасса.

Сообщается, что в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в окрестностях города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

О каком именно предприятии идет речь, в сообщении не уточняется. Также полиция не уточняет, кто именно пострадал и в каком состоянии находятся эти люди.

Сообщается, что в настоящее время продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции подчеркнули, что предварительная правовая квалификация события — «несчастный случай».