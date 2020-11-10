Киев, , 19:05 — REGNUM В Закарпатье на границе Украины с Венгрией застрелен солдат украинской пограничной службы, сообщает 10 ноября пресс-служба госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Погиб 23-летний военнослужащий Чопского погранотряда, проходивший срочную службу в отделе «Соломоново».

По предварительным данным, пограничник с огнестрельным ранением был обнаружен сослуживцем, с которым они вместе были в наряде по охране госграницы.

Он услышал выстрел, направился в ту сторону и обнаружил своего товарища, получившего тяжелое огнестрельное ранение.

От полученного ранения пограничник вскоре скончался.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства гибели военнослужащего.

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