Москва, , 18:36 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира, который угрожал совершить террористический акт на борту пассажирского самолета, совершавшего рейс Москва — Петропавловск-Камчатский, сообщает 10 ноября пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Вечером 9 ноября в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за неадекватного поведения одного из пассажиров был вызван наряд транспортной полиции.

Перед вылетом самолёта 24-летний пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, на замечания реагировал неадекватно и угрожал совершить теракт. Дебошир был задержан и доставлен в линейное подразделение МВД. В результате осмотра самолета опасных предметов на его борту найдено не было.

В отношении дебошира, жителя Башкирии, заведено уголовное дело по ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Террористу» грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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