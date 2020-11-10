Москва, , 18:06 — REGNUM Названы причины чрезвычайного происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе Ростехнадзора, сформирован акт технического расследования аварии топливного резервуара АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю»).

Специалисты сделали предварительные выводы, что «авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений». Они были допущены как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации.

Исследования грунтового основания в зоне обрушения выявили упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара. Часть свай не опиралась на скальный грунт, поэтому нагрузка распределялась неравномерно.

«При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены», — говорится в сообщении ведомства.

В 2015 году резервуар вывели в ремонт, госнадзор за ним приостановили. В 2019 году эксплуатация была возобновлена, однако контролирующие органы об этом уведомлены не были, что отразилось на соблюдении требований промышленной безопасности. В частности, производственный контроль на предприятии был организован на недостаточном уровне.

В Ростехнадзоре также указали, что после капремонта при проведении гидравлического испытания были допущены просчёты. Почти половина от общего количества свай основания резервуара получила превышающие несущую способность нагрузки.

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При этом работавшая с резервуаром экспертная организация сделала вывод о возможности применения резервуара вплоть до сентября 2022 года включительно. Было выдано заключение, разрешающее увеличение уровня налива на четверть.

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Подписание акта технического расследования аварии ожидается 13 ноября 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске Красноярского края произошла экологическая катастрофа. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 НТЭК произошла утечка более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального характера.

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