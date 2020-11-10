Орел, , 17:52 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «АИЖК Орловской области», обвиняемого в мошенничестве со средствами участников долевого строительства, а также в покушении на мошенничество, готовится к передаче в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщила 10 ноября ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, с февраля по июль 2016 года обвиняемый от имени АО «АИЖК Орловской области» заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного жилого дома №83 по ул. Панчука в Орле. Однако обязательства он не выполнил, от его действий, по данным следствия, пострадал 61 дольщик, размер причиненного им ущерба составил более 54 млн рублей.

Также, считает следствие, обвиняемый причастен к хищению через подконтрольную ему ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн рублей, которые были выделены из бюджета Орловской области на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Следствие также вменяет фигуранту дела в вину приобретение в собственность «АИЖК Орловской области» принадлежащих лично ему долей в уставных капиталах юридических лиц, ущерб оценивается в сумму более 24,6 млн рублей. Также он без фактической оплаты в пользу подконтрольных ему фирм произвел отчуждение объектов недвижимости акционерного общества общей стоимостью более 62 млн рублей. Кроме того, согласно материалам дела. Он пытался за счёт возглавляемого им «АИЖК Орловской области» выкупить по завышенной стоимости неликвидное имущество, принадлежащее подконтрольной ему фирме. Однако он был уволен с должности и не успел провернуть сделку.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.

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