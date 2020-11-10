Можайск, Московская область, , 17:29 — REGNUM В лесу под Можайском найден снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом 10 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Отмечается, что боеприпас пролежал в земле почти 80 лет. Обнаружен он был при проведении ухода за лесными культурами в Борисовском участковом лесничестве. Представители лесничества сообщили об опасной находке в правоохранительные органы и МЧС.

Представители экстренных служб изъяли снаряд и увезли на утилизацию.

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