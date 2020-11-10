Минск, , 17:02 — REGNUM Брестские пограничники 6 ноября задержали двоих граждан Белоруссии и гражданина Украины — сотрудника украинской Национальной полиции. Они занимались контрабандными поставками белорусских табачных изделий на Украину.

«В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины — действующий сотрудник украинской Национальной полиции. Несмотря на профессию житель соседней страны умышленно нарушил белорусскую границу для нелегального заработка. Идейным вдохновителем группы был еще один гражданин Украины, который находится на территории сопредельного государства. Он разработал и организовал исполнение всей преступной схемы», — сказано в официальном сообщении белорусского Госпогранкомитета, опубликованном 10 ноября.

Задержание произошло в Малоритском районе Брестской области. При обысках по местам регистрации и жительства белорусских участников группы «изъяты охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, пять мобильных телефонов, две рации с зарядным устройством, флэш-накопители, ноутбук и «черная» бухгалтерия контрабандистов», сообщил ГПК.

Там также проинформировали, что контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника и, в итоге, за дачу взятки возбуждено уголовное дело (до пяти лет лишения свободы). Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности преступной группы.

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