Ханты-Мансийский район, Югра, , 17:01 — REGNUM В Югре глава сельского поселения обвиняется в незаконном лове рыбы, занесённой в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, глава посёлка Кедровый Ханты-Мансийского района в мае 2020 года, на моторной лодке в протоке Восход реки Обь рыболовной сетью выловил 23 особи стерляди и три особи «краснокнижного» сибирского осетра. Ущерб от незаконной рыбалки составил 225 312 рублей.

Сеть и моторная лодка изъяты. В ходе судебного следствия государственным обвинителем будет инициирован о вопрос об их конфискации в доход государства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.