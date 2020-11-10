Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 10 ноября 2020, 16:45 — REGNUM В аэропорту города Новый Уренгой (ЯНАО) из-за технической неисправности воздушного судна задерживается рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Махачкалу (Дагестан). Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Выполнение рейса запланировано на резервном воздушном судне. Общее количество пассажиров составляет 85 человек, из них три ребёнка.
Представителем авиакомпании «ЮТэйр» оказываются пассажирам услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами, отмечают в надзорном ведомстве.