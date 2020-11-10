Симферополь, , 16:34 — REGNUM Житель Крыма, обвиняемый в покушении на убийство врача скорой помощи, признан невменяемым. Мужчина нуждается в лечении в специализированном стационаре. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи завершили расследование дела, возбуждённого в отношении 32-летнего жителя Республики Крым по статье о покушении на убийство. Инцидент произошёл 26 июля 2020 года. По версии следствия, на телефон диспетчерской службы Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи поступил вызов от местной женщины, попросившей оказать помощь её 32-летнему сыну. Когда медики прибыли по вызову и вошли в квартиру, мужчина, вооружённый ножом, набросился на них, врач бригады получил ранение в область шеи. После этого нападавшего удалось обезвредить, позже он был направлен в спецучреждение.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках расследования дела, у подследственного имеется тяжелое психическое расстройство, он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — уточнили в СК.

Материалы уголовного деда направлены в прокуратуру для подписания постановления о применении в отношении фигуранта уголовного дела мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тамбовской области экспертиза также признала нуждающимся в лечении местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения топором убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны и ранил его внучку.