По, Франция, , 16:32 — REGNUM Около 400 учащихся лицеев во французском городе По устроили протест против несоблюдения в их учебных заведениях ограничений, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2.

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Как сообщает France Info, во вторник, 10 ноября, несколько сотен студентов лицеев Сент-Крок и Сент-Джон устроили манифестацию против излишнего количества учащихся в аудиториях в условиях пандемии коронавируса. Протестанты были разогнаны силами правопорядка, применившими слезоточивый газ.

Напомним, 3 ноября школьники Парижа, Нанта и Безансона заблокировали входы в свои учебные заведения, чтобы выразить недовольство недостаточными, по их мнению, мерами правительства Франции по борьбе с распространением коронавируса.

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