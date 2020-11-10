Стокгольм, , 23:40 — REGNUM С 3 ноября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 35 человек. Такие данные 10 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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Особенностью сегодняшней пресс-конференции представителей ведомства стало ее проведение в цифровом формате.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 057 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 162 240 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 15 779 человек.

По состоянию на 10 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 131 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 2 851 пациент.

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