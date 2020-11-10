Ханты-Мансийск, , 15:43 — REGNUM В Югру из Санкт-Петербурга доставят обвиняемого в убийстве бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 20 июля 2018 года в одной из квартир города Ханты-Мансийск обнаружено тело 58-летнего предпринимателя, бывшего начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью, с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершил 46-летний, на тот момент, житель города Санкт-Петербурга, который в день убийства покинул Югру и был объявлен сперва в федеральный, затем — в международный розыск.

Обвиняемый был обнаружен в северной столице и задержан местными сотрудниками уголовного розыска 9 ноября 2020 года. В ближайшее время он будет этапирован из Санкт-Петербурга в Ханты-Мансийск.