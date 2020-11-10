Варшава, , 15:35 — REGNUM Сотрудники Варшавского управления полиции задержали двоих граждан Украины, подозреваемых в грабеже со взломом банкомата. Мужчины, по версии следствия, забрали деньги из банкомата в городке Дембе-Вельке, что под Варшавой. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Инцидент произошел в начале ноября в городе Дембе-Вельке», — сообщает Сильвестр Марчак, пресс-секретарь начальника полиции Варшавы. Полиция установила, что именно два гражданина Украины могли взломать банкомат. Предполагается, что в ходе преступления они взломали операционную систему банкомата, отключили его от банка и подключили его к собственному устройству. Полиция не разглашает сумму денег, которую мужчинам удалось снять.

Один из преступников был задержан сразу после совершения преступления. Второй сбежал и скрывался. Позже его задержали в одном из общежитий Люблина. В полиции также полагают, что задержанные граждане Украины до этого совершили еще ряд преступлений данного вида. Это могло быть в начале октября и в ноябре этого года в польской столице и в Люблинском воеводстве.

Согласно Уголовному кодексу, им грозит до 10 лет лишения свободы. Решением суда мужчины были временно задержаны на три месяца.