Казань, , 14:47 — REGNUM В Казани мировой суд Московского района за пьяную езду на электросамокате лишил водительских прав 54-летнего Дмитрия Хотухова.

Протокол за вождение в нетрезвом виде был оформлен на мужчину в августе текущего года, сообщает «Татар-информ». Инспекторы ГИБДД ночью остановили лихача, который на электросамокате двигался по проспекту Ибрагимова. Во время беседы с Дмитрием автоинспекторы почувствовали от мужчины запах алкоголя, но проходить медосвидетельствование он отказался. Правоохранители оформили протокол за вождение в нетрезвом виде, а самокат забрали на штрафстоянку.

Мужчина свою вину за езду в нетрезвом виде не признал. По его мнению, тот кто управляет самокатом, приравнивается к «быстробегущему» пешеходу, но не к водителю.

Суд, выслушав стороны, лишил обвиняемого водительских прав и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Дмитрий Хотухов после вынесения приговора заявил, что будет обжаловать решение суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Санкт-Петербурге скончалась женщина, которая упала с электросамоката во время прогулки вокруг стадиона на Крестовском острове. Это второе ЧП с владельцами электросамокатов в Петербурге за последние дни. Несчастный случай произошел поздним вечером 23 сентября у стадиона «Газпром арена». Около 22:00 мск 47-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом, упала и сильно ударилась головой об асфальт. Несмотря на то, что женщине была экстренно оказана медицинская помощь в больнице, днем 28 сентября она умерла от последствий тяжелой травмы.

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