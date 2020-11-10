Нижний Новгород, , 14:11 — REGNUM Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы выявило факт картельного сговора между четырьмя местными компаниями-производителями медицинских изделий.

По информации ведомства, в сговоре оказались замешаны АО «Юлианна», ООО «Отто Бокк — Нижний Новгород», ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии» и нижегородский филиал ФГУП «Московское ПроП» Министерства труда России.

Эти компании неоднократно принимали совместное участие в аукционах по поставке медицинских изделий, создавая видимость конкурентной борьбы, а также в закупочных процедурах, используя единую инфраструктуру.

За нарушение законодательства им назначено наказание в виде штрафов на общую сумму в 31,6 млн рублей.