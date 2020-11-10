Любляна, , 14:12 — REGNUM В районе города Янча, недалеко от столицы Словении, вечером 9 ноября 22-летний мужчина убил трех родственников, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Полицейские Любляны 10 ноября были проинформированы об этом происшествии и выехали на место преступления.

Согласно предварительной информации, 22-летний мужчина убил трех близких родственников в возрасте 26, 56 и 60 лет холодным и огнестрельным оружием.

Сотрудники полиции, прибывшие на место трагедии, также обнаружили тело подозреваемого на месте преступления.