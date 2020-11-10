Москва, , 13:22 — REGNUM Разлив дизельного топлива на норильской ТЭЦ произошел из-за нарушений при строительстве резервуара и его эксплуатации, заявили 10 ноября в Ростехнадзоре.

ТЭЦ-3 в Норильске Rpn.gov.ru

Отмечается, что авария стала следствием нарушений при строительстве и эксплуатации.

Также в ведомстве заявили, что деградации вечной мерзлоты не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») произошла утечка нефтепродуктов. Разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Была объявлена ЧС федерального характера.

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