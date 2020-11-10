Казань, , 13:41 — REGNUM Тела пяти сотрудников частного охранного предприятия с признаками воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения были обнаружены 10 ноября в ходе тушения пожара в неэксплуатируемом производственном здании на улице Адмиралтейской в Казани. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двоим или более лицам»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Предварительная версия произошедшего — неисправность электропроводки. Из-за того, что помещение внутри было обшито пластиковыми панелями, произошло сильное задымление. Погибшие не смогли покинуть здание, поскольку на окнах были решетки, а выход объят пламенем.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, сообщение на пульт спасателей поступило 10 ноября в 03:55. Горело помещение на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания (проходная) бывшего производственного предприятия по улице Адмиралтейской, дом 5. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых погибших мужчин. Ликвидировать открытое горение на площади около 100 кв. метров удалось в 04:30. Причина случившегося и обстоятельства гибели устанавливаются. К ликвидации возгорания привлекали 21 единицу спецтехники и 58 человек.

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