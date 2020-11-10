Малгобек, Ингушетия, , 12:56 — REGNUM В Ингушетии отключено электроснабжение в домах более 58 тысяч жителей Малгобекского района. Причиной отключения стала авария на подстанции «Плиево», сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады электриков. Планировалось устранить аварию и подать свет в дома к 11:00. В настоящее время информации об устранении проблемы пока нет.

Отметим, что в зоне отключения оказались город Малгобек и села Новый Редант, Сагопши, Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Вознесеновское, сообщила пресс-служба «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

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