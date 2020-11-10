Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM На автотрассе в Ленинградской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом 10 ноября сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти.

В ДТП в Ломоносовском районе пострадали пять человек. ОГИДД по Ломоносовскому району.

По предварительной информации, авария произошла около 08:40 мск на пятом километре трассы Сойкино — Малая Ижора. Женщина за рулем автомобиля Kia по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Skoda.

«В результате ДТП пострадали пять человек: мальчик 2018 года рождения и девочка 2012 года рождения, два водителя и пассажир», — говорится в сообщении дорожной полиции.