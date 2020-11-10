Белгород, , 12:49 — REGNUM 41-летний житель Воронежа задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков в Белгороде. У мужчины изъяли более 50 граммов запрещенного вещества, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

На подозрительного прохожего, ищущего что-то на земле, обратил внимание полицейский патруль. При личном досмотре и в автомобиле мужчины были обнаружены 27 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом общей массой свыше 54 граммов. По предварительным данным, наркотик злоумышленник приобрёл в Сети и планировал распространить в Белгороде через тайники-закладки.

В отношении злоумышленника за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.