Чебоксары, , 12:28 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа ребёнка. Предварительно установлено, что новорожденную задушили, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Труп нашли 9 ноября в центре Чебоксар: в лесопосадке недалеко от жилого микрорайона по улице Ярославская. В настоящее время устанавливается личность женщины, родившей девочку. Следствие полагает, что ребёнок родился живым, а роженица задушила новорожденную проводом от наушников и завернула в пакет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребёнка»). Обстоятельства происшествия устанавливается, назначен ряд экспертиз.

Правоохранители просят жителей оказать содействие в установлении личности подозреваемой, гарантируя анонимность.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Чебоксарах младенца обнаружили в мусорке одного из домов, фигуранткой уголовного дела стала 17-летняя мать ребёнка. В феврале 2018 года в Чебоксарах едва не замёрзла насмерть новорожденная девочка, которую нашли в мусорном баке возле домов по улице Энгельса: ребёнка госпитализировали.