Кейптаун, , 12:00 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли в результате того, что в юго-восточной части ЮАР произошло столкновение двух грузовых автомобилей и маршрутного такси. Об этом 10 ноября сообщает местный телеканал eNCA.

Как уточнил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи, ДТП с участием маршрутного такси и двух грузовиков произошло на скоростной трассе возле города Исткур.

«На месте (происшествия) погибли 14 человек, есть один раненый, он доставлен в больницу», — также заявил он.

Кроме того, представитель спасательной службы рассказал, что в настоящее время на месте трагического инцидента работают сотрудники полиции, которые устанавливают причину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что в Херсонской области на Украине рейсовый автобус вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли два человека.