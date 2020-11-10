Барнаул, , 11:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 ноября, зарегистрированы 16 новых смертей пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв достигло 900 человек.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6316 человек, +47 за последние сутки) и ОРВИ (9137 человека, + 170 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 21 499 человек, причём ровно 234 из них добавились за последние 24 часа.

Тяжелобольных насчитывается 658 (+17 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 167 пациентов (минус 13 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 596 555 (+41 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 18 090 человек (+256 за последние сутки).

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