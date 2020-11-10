Смоленск, , 11:07 — REGNUM Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУ — Управления ПФР в Починковском районе Смоленской области и администрации МО «Ельнинский район» возбуждено следственными органами после пожара в жилом доме, при котором погибло семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 10 ноября.

По данным следствия, именно действия должностных лиц, которые не поверили соответствие требованиям пожарной безопасности жилого дома, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала и предназначенного для проживания многодетной семьи, привели к тому, что семья, проживая в этом доме, находилась в социально опасном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 5 на 6 ноября в результате пожара в жилом доме погибли семь человек — пятеро детей, а также их мать и бабушка. Отцу детей удалось спастись, он получил серьёзные ожоги.

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