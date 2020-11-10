Омск, , 10:40 — REGNUM Работник омского медицинского учреждения, обвиняемый в совершении 35 эпизодов мошенничества, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в прокуратуре Омской области.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего хирургическим отделением в одной из омских детских больниц.

По версии следствия, в 2018—2019 годах медик обманным путём получал от законных представителей несовершеннолетних пациентов деньги за проведение бесплатных операций. Общая сумма незаконно полученных средств составила 175 тыс. рублей.

Мужчина не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кетовском районе Курганской области директора школы подозревают в совершении служебного подлога и мошенничества.

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