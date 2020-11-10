Барнаул, 10 ноября 2020, 10:38 — REGNUM В Алтайском крае будут судить коммерческого директора двух предприятий и её сообщников, которые, выиграв тендер на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения региона, занимались хищением денежных средств. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе организованной группы»), сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона:
Следователи выяснили, что такие мошеннические действия нанесли ущерб учреждениям в сумме более 47 млн рублей.
Степень вины и наказание определит Железнодорожный районный суд Барнаула.