Барнаул, , 10:38 — REGNUM В Алтайском крае будут судить коммерческого директора двух предприятий и её сообщников, которые, выиграв тендер на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения региона, занимались хищением денежных средств. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе организованной группы»), сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона:

«Обвиняемая и трое ее сообщников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под видом качественного сертифицированного сливочного масла поставляли в 232 детских сада, интернаты и школы фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения».

Следователи выяснили, что такие мошеннические действия нанесли ущерб учреждениям в сумме более 47 млн рублей.

Степень вины и наказание определит Железнодорожный районный суд Барнаула.